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Настоящее фото товара Стол Сэван 2400, массив дуба, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Сэван 2400, массив дуба, тон натуральный
15 оценок
от 259 190
Стол Сэван 2400, массив дуба, тон натуральный - фото 1

Стол Сэван 2400, массив дуба, тон натуральный

Артикул: CH-089-419
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2400 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота760 мм
  • Вес77 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:дуб, тон натуральный;

Материал основания:дуб, тон натуральный;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2400 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота760 мм
  • Вес77 кг
  • Материал каркасадуб
  • Цветнатуральный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ширина ммГлубина ммВысота мм
1600910760
1800910760
2000910760
2400910760
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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