Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Сэван 2000, массив дуба, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Сэван 2000, массив дуба, тон терра
6 оценок
от 201 190
Стол Сэван 2000, массив дуба, тон терра - фото 1

Стол Сэван 2000, массив дуба, тон терра

Артикул: CH-089-421
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2000 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота760 мм
  • Вес40 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1, уличный из реек, белый, серебро
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, белый, серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив дуба, тон терра;

Материал основания:массив дуба, тон терра;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота760 мм
  • Вес40 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ширина ммГлубина ммВысота мм
1600910760
1800910760
2000910760
2400910760
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кофейный столик Аврора, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик Аврора, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Кофейный столик Аврора, черный

35
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стол Джилианна, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Джилианна, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от45 890

Стол Джилианна, лофт

61
Настоящее фото товара Стол рабочий, 900*700, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стол рабочий, 900*700, шамони темный

9
  • бежевый
  • венге
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол барный Slot 65,орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Slot 65,орех, произведённого компанией ChiedoCover
от27 59066
80 890 ₽Оптовая цена

Стол барный Slot 65,орех

10
В наличии 18 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, венге, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, венге, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 54013
4 040 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, венге, серебро

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый, серебро, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый, серебро, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 1, 1500*900, белый, серебро, кромка ПВХ

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Лидер 3, Д1500, дуб сонома, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лидер 3, Д1500, дуб сонома, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8907
6 290 ₽

Лидер 3, Д1500, дуб сонома, черный

8
Настоящее фото товара Стол компактный правый, ясень шимо, 160*120, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стол компактный правый, ясень шимо, 160*120

8
В наличии 57 шт.
Фотография товара Стол Люмис 2, дуб антик, шарм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Люмис 2, дуб антик, шарм, произведённого компанией ChiedoCover
61 790

Стол Люмис 2, дуб антик, шарм

9
  • бежевый, натуральный
  • коричневый, серый
Фотография товара Стол Лиссин, 1400, массив дуба, тон терра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лиссин, 1400, массив дуба, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
103 990

Стол Лиссин, 1400, массив дуба, тон терра

13
  • натуральный
  • коричневый
  • темный орех

Другие товары из раздела деревянные столы

Настоящее фото товара Стол журнальный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стол журнальный

30
Фотография товара Cтол Орхус 180 см массив дуба, тон терра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Орхус 180 см массив дуба, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
от147 190
Оптовая цена

Cтол Орхус 180 см массив дуба, тон терра

50
  • натуральный
  • коричневый
Фотография товара Стол деревянный Авилла молочный / золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Авилла молочный / золото, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена

Стол деревянный Авилла молочный / золото

39
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, темный шимо, 160*73, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стол рабочий, темный шимо, 160*73

15
В наличии 91 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, бук, 160*73, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стол рабочий, бук, 160*73

10
В наличии 78 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, темный шимо, 90*60, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стол рабочий, темный шимо, 90*60

5
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Стол компактный левый, орех, 140*120, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена

Стол компактный левый, орех, 140*120

13
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол туалетный Далли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол туалетный Далли, произведённого компанией ChiedoCover
35 490
Оптовая цена

Стол туалетный Далли

11
Фотография товара Стол Ростов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ростов, произведённого компанией ChiedoCover
46 090

Стол Ростов

66
Фотография товара Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон терра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
166 090

Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон терра

8
  • натуральный
  • коричневый
  • темный орех

Товар в корзине

Стол Сэван 2000, массив дуба, тон терра
Стол Сэван 2000, массив дуба, тон терра
201 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности