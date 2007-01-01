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Настоящее фото товара Стол Сэван 1600, массив дуба, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Сэван 1600, массив дуба, тон натуральный
11 оценок
от 170 090
Стол Сэван 1600, массив дуба, тон натуральный - фото 1

Стол Сэван 1600, массив дуба, тон натуральный

Артикул: CH-089-418
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1600 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота760 мм
  • Вес40 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:дуб, тон натуральный;

Материал основания:дуб, тон натуральный;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота760 мм
  • Вес40 кг
  • Цветнатуральный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ширина ммГлубина ммВысота мм
1600910760
1800910760
2000910760
2400910760
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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