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Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур рогожка серый - фото 1Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур рогожка серый - фото 2

Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур рогожка серый

Артикул: CH-053-015
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес50,4 кг
  • Обивкарогожка
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый, серый

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