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Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур - фото 1Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур - фото 2Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур - фото 3

Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур

Артикул: CH-053-020
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес50,4 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый

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