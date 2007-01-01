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Стол садовый Versa - фото 1

Стол садовый Versa

Артикул: CH-075-216
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 72х118х75 Материал каркаса : дерево Покрытие : нет Материал поверхности : дерево Допустимая нагрузка : 90 Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : *

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1180 мм
  • Ширина720 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасадерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стол садовый Versa
Стол садовый Versa
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