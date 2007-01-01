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Настоящее фото товара Стол раздвижной Эррис, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Эррис, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см
37 оценок
19 490
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Стол раздвижной Эррис, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см - фото 1Стол раздвижной Эррис, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см - фото 2Стол раздвижной Эррис, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см - фото 3Стол раздвижной Эррис, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см - фото 4

Стол раздвижной Эррис, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см

Артикул: CH-030-953
37 оценок
Основные характеристики
  • Длина1180 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота745 мм
  • Вес20 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный стол Эррис 1 изготовлен из ЛДСП. Ножки выполнены в необычной форме, столешница с прямыми углами. Стол выполнен в классических оттенках, которые подойдут практически под любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1180 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота745 мм
  • Вес20 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяЛДСП
  • Механизмраздвижной
  • РазмерКоличество персон: 6
  • Размер упаковки120/8/77 см
  • Цветкоричневый, серый
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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