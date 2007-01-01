Характеристики товара
Описание
Лаконичный стол Эррис 1 изготовлен из ЛДСП. Ножки выполнены в необычной форме, столешница с прямыми углами. Стол выполнен в классических оттенках, которые подойдут практически под любой интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1180 мм
- Ширина760 мм
- Высота745 мм
- Вес20 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяЛДСП
- Механизмраздвижной
- РазмерКоличество персон: 6
- Размер упаковки120/8/77 см
- Цветкоричневый, серый
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет