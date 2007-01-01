Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Виктория 200 складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Виктория 200 складной пластиковый
36 оценок
11 390
Стол Виктория 200 складной пластиковый - фото 1

Стол Виктория 200 складной пластиковый

Артикул: CH-050-755
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота740 мм
  • Вес19.5 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Каркас стола выполнен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Столешница изготовлена из 100% первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE) — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.

Этот материал выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Кроме того, HDPE устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также растительным и минеральным маслам.

Стол идеально подходят для организации мероприятий, кейтеринга, отдыха на даче или пикнике, а также для бизнеса и выездных работ. Правильно подобранный стол способствует комфортному размещению гостей и эффективной работе.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников. Надежный и удобный стол для корпоративных мероприятий.
2. Кемпинг — отличный выбор для отдыха на природе.
3. Бизнес — торговля товарами и презентации.
4. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
5. Выездные работы — поддержка строительных и монтажных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота740 мм
  • Вес19.5 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки55 мм
  • Глубина упаковки2025 мм
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Фотография товара Стул складной Мармарис, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19039
5 175 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, белый

32
В наличии 158 шт.В пути 200 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Бастер, стальной каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бастер, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 10013
3 550 ₽

Стул Бастер, стальной каркас

82

Фотография товара Стул складной Мармарис, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19039
5 175 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, белый

32
В наличии 158 шт.В пути 200 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Бастер, стальной каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бастер, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 10013
3 550 ₽

Стул Бастер, стальной каркас

82

