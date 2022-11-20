Характеристики товара
Описание
Стол журнальный Flip, орех, мдф, диаметр 50 см
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Диаметр500 мм
- Вес8 кг
- Материал подстольяметалл
- Размер упаковки54/55/54 см
- Страна изготовленияКитай
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