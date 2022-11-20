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Стол журнальный Flip, орех, мдф, диаметр 50 см - фото 1Стол журнальный Flip, орех, мдф, диаметр 50 см - фото 2Стол журнальный Flip, орех, мдф, диаметр 50 см - фото 3

Стол журнальный Flip, орех, мдф, диаметр 50 см

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Стол журнальный FLIP орех

Характеристики товара

Описание

Стол журнальный Flip, орех, мдф, диаметр 50 см

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Диаметр500 мм
  • Вес8 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Размер упаковки54/55/54 см
  • Страна изготовленияКитай

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