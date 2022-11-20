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Стол уличный Бистро - фото 1

Стол уличный Бистро

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Использовать только на крытых террасах.

Каркас: чугун

Столешница: верзалит

Размер: d700х1100 мм

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