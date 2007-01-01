Характеристики товара
Описание
Обивка из высококачественной экокожи легко поддается чистке. Поролоновый наполнитель сиденья и спинки, удобная подставка для ног и возможность регулировки высоты позволяют комфортно сидеть в течение длительного времени. Круглое основание из стали с хромированным покрытием придает стулу большую устойчивость. Для вашего удобства подставка для ног поворачивается вместе с сиденьем на 360 градусов. Эта элегантная и комфортная модель станет любимым местом отдыха в вашем доме.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина590 мм
- Высота930/1140 мм
- Высота до сиденья620/830 мм
- Материал сиденьяэкокожа, дерево
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет