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Настоящее фото товара Барный стул Лэндо, черный/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Лэндо, черный/ натуральный
36 оценок
19 890
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Лэндо, черный/ натуральный - фото 1Барный стул Лэндо, черный/ натуральный - фото 2Барный стул Лэндо, черный/ натуральный - фото 3Барный стул Лэндо, черный/ натуральный - фото 4Барный стул Лэндо, черный/ натуральный - фото 5Барный стул Лэндо, черный/ натуральный - фото 6Барный стул Лэндо, черный/ натуральный - фото 7Барный стул Лэндо, черный/ натуральный - фото 8Барный стул Лэндо, черный/ натуральный - фото 9Барный стул Лэндо, черный/ натуральный - фото 10Барный стул Лэндо, черный/ натуральный - фото 11Барный стул Лэндо, черный/ натуральный - фото 12

Барный стул Лэндо, черный/ натуральный

Артикул: CH-029-269
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930/1140 мм
  • Высота до сиденья620/830 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка из высококачественной экокожи легко поддается чистке. Поролоновый наполнитель сиденья и спинки, удобная подставка для ног и возможность регулировки высоты позволяют комфортно сидеть в течение длительного времени. Круглое основание из стали с хромированным покрытием придает стулу большую устойчивость. Для вашего удобства подставка для ног поворачивается вместе с сиденьем на 360 градусов. Эта элегантная и комфортная модель станет любимым местом отдыха в вашем доме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930/1140 мм
  • Высота до сиденья620/830 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, дерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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