Характеристики товара
Описание
Стул "Скандинавия" выполнен из 100% массива берёзы, что обеспечивает его прочность, экологичность и естественную красоту. Легкий и элегантный дизайн в стиле скандинавского минимализма идеально впишется в любой интерьер, добавляя уют и тепло. Натуральное дерево подчеркивает уникальность каждой модели, а качественная обработка гарантирует долговечность и комфорт в использовании.
- Экологичность и натуральность — изготовлен из 100% массива берёзы, что обеспечивает безопасность и экологическую чистоту.
- Прочность и долговечность — натуральное дерево гарантирует надежность и устойчивость.
- Эстетика и стиль — дизайн в скандинавском стиле с минималистичными линиями создает современный и уютный внешний вид.
- Легкость и удобство — благодаря качественной обработке и продуманной конструкции.
- Уникальность каждой модели — природная текстура дерева подчеркивает индивидуальность изделия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина485 мм
- Глубина495 мм
- Высота814 мм
- Цветвенге
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки515 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки5.35 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет