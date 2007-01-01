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Стул Скандинавия, венге

Артикул: CH-079-093
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина485 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота814 мм
  • Цветвенге
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стул "Скандинавия" выполнен из 100% массива берёзы, что обеспечивает его прочность, экологичность и естественную красоту. Легкий и элегантный дизайн в стиле скандинавского минимализма идеально впишется в любой интерьер, добавляя уют и тепло. Натуральное дерево подчеркивает уникальность каждой модели, а качественная обработка гарантирует долговечность и комфорт в использовании.

  • Экологичность и натуральность — изготовлен из 100% массива берёзы, что обеспечивает безопасность и экологическую чистоту.
  • Прочность и долговечность — натуральное дерево гарантирует надежность и устойчивость.
  • Эстетика и стиль — дизайн в скандинавском стиле с минималистичными линиями создает современный и уютный внешний вид.
  • Легкость и удобство — благодаря качественной обработке и продуманной конструкции.
  • Уникальность каждой модели — природная текстура дерева подчеркивает индивидуальность изделия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота814 мм
  • Цветвенге

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки515 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки5.35 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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