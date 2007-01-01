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Диван Мумбаи угловой, серый

Артикул: CH-077-591
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Диван Мумбаи угловой, латте от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Особенностью дивана является его модульная система, которая позволяет собрать подходящий вариант.

Почему вам понравится диван Мумбаи:

  • Гарантия 24 месяца: расширенная гарантия в подарок.
  • Модульная система: меняйте конфигурацию в зависимости от ваших потребностей.
  • Универсальный угол: вы можете установить его на правую или левую сторону.
  • Обивка велюр MOSS: тактильный, мягкий велюр с фактурой букле добавляет дивану особый шарм.
  • Независимый пружинный блок: экстрамягкое сидение приглашает провести долгое время со своими близкими и друзьями.
В ассортименте представлены стандартные варианты прямого и углового дивана, которые можно дополнить модулем.
Дизайн дивана выполнен в современном стиле, который подойдет для интерьеров в стиле джапанди и минимализм. Округлые формы и широкие подлокотники создают ощущение уюта и комфорта. Вытянутые в горизонталь летящие силуэты дивана и асимметрия придают ему современное обличиеМодель не оснащена механизмом раскладывания, но габариты модулей позволяют разместить 1-2 человек для комфортного сна, в зависимости от конфигурацииОбивка велюр с фактурой букле добавляет дивану особый шарм и делает его еще более привлекательным. Кроме того, эта ткань очень приятна на ощупь и долговечна


Сборка дивана проста, вы сможете быстро собрать его самостоятельно за 15 минут. Не упустите возможность приобрести наш диван и дарить себе Новые эмоции каждый день!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2650 мм
  • Ширина1900 мм
  • Высота650 мм
  • Глубина сиденья750 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Длина спального места245 мм
  • Ширина спального места750 мм
  • Вес128 кг
  • Максимальная нагрузка220 кг
  • Материал каркасаЛДСП, фанера
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1600 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки1700 мм
  • Объём упаковки3.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Диван Мумбаи угловой, серый
Диван Мумбаи угловой, серый
от 70 890
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