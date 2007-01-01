Характеристики товара
Описание
Особенностью дивана является его модульная система, которая позволяет собрать подходящий вариант.
Почему вам понравится диван Мумбаи:
- Гарантия 24 месяца: расширенная гарантия в подарок.
- Модульная система: меняйте конфигурацию в зависимости от ваших потребностей.
- Универсальный угол: вы можете установить его на правую или левую сторону.
- Обивка велюр MOSS: тактильный, мягкий велюр с фактурой букле добавляет дивану особый шарм.
- Независимый пружинный блок: экстрамягкое сидение приглашает провести долгое время со своими близкими и друзьями.
Дизайн дивана выполнен в современном стиле, который подойдет для интерьеров в стиле джапанди и минимализм. Округлые формы и широкие подлокотники создают ощущение уюта и комфорта. Вытянутые в горизонталь летящие силуэты дивана и асимметрия придают ему современное обличиеМодель не оснащена механизмом раскладывания, но габариты модулей позволяют разместить 1-2 человек для комфортного сна, в зависимости от конфигурацииОбивка велюр с фактурой букле добавляет дивану особый шарм и делает его еще более привлекательным. Кроме того, эта ткань очень приятна на ощупь и долговечна
Сборка дивана проста, вы сможете быстро собрать его самостоятельно за 15 минут. Не упустите возможность приобрести наш диван и дарить себе Новые эмоции каждый день!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2650 мм
- Ширина1900 мм
- Высота650 мм
- Глубина сиденья750 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Длина спального места245 мм
- Ширина спального места750 мм
- Вес128 кг
- Максимальная нагрузка220 кг
- Материал каркасаЛДСП, фанера
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1600 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки1700 мм
- Объём упаковки3.27 м3
- Изделия стопируютсяНет