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Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, лен - фото 1

Стул пластиковый на полозьях Alice, хром, лен

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Стул пластиковый Alice, лен

Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул на полозьях Alice от дизайнеров Arter & Citton имеет корпус из технополимера и каркас из стальной трубы Ø11 мм. Контраст между непрозрачной передней частью и глянцевой задней и характерная эргономичная форма отражают особенности этого кресла. Данная модель подходит для использования в помещении и на открытом воздухе

Количество в упаковке 2 шт
Вес брутто 14 кг
Размер упаковки 580х495х850 мм

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

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