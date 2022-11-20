Характеристики товара
Описание
Пластиковый стул на полозьях Alice от дизайнеров Arter & Citton имеет корпус из технополимера и каркас из стальной трубы Ø11 мм. Контраст между непрозрачной передней частью и глянцевой задней и характерная эргономичная форма отражают особенности этого кресла. Данная модель подходит для использования в помещении и на открытом воздухе
Количество в упаковке 2 шт
Вес брутто 14 кг
Размер упаковки 580х495х850 мм
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина530 мм
- Глубина520 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияИталия