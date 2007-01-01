Характеристики товара
Описание
Барный стул на высокой металлической раме с профилированной спинкой овальной формы. Стул имеет подставку для ног. Богатая цветовая гамма и широкий ряд вариаций обивки дают возможность выбрать вариант, подходящий для конкретного интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина520 мм
- Высота1080 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес5,4 кг
- Цветбирюзовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки6.40 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет