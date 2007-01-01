Характеристики товара
Описание
Благодаря актуальному и функциональному дизайну барные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе.
Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта.
Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина520 мм
- Высота920/1030 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья300 мм
- Вес7.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет