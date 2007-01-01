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Настоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
32 оценки
11 890
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Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый - фото 1Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый - фото 2Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый - фото 3

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

Артикул: CH-001-903
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Откройте для себя стул Louis Ghost от всемирно известного бренда Kartell, созданный знаменитым дизайнером Philippe Starck. Этот предмет мебели стал иконой современного дизайна, сочетающей в себе элегантность классической эпохи и инновационные материалы. С размерами в ширину 54 см, глубину 49 см и высоту 95 см, Louis Ghost обладает идеальными пропорциями, гармонично вписывающимися в любое пространство. Высота сидения в 47 см обеспечивает комфортное размещение за столом, делая его идеальным выбором как для домашнего использования, так и для общественных пространств. Изготовленный из высококачественного поликарбоната, этот стул не только удивительно прочен и долговечен, но и легок в уходе. Поликарбонатный материал придает изделию прозрачность и легкость, создавая ощущение воздушности и открытости пространства. Цветовая палитра Louis Ghost в ассортименте позволяет подобрать вариант, который будет гармонировать с любым интерьером. Выбор цвета становится игрой в стиле и настроение, предоставляя возможность создать уникальный и персонализированный интерьер. Стул Louis Ghost – это не просто мебель, это произведение искусства, способное преобразить любое пространство. Подарите себе ощущение роскоши и комфорта с этим шедевром от Kartell.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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