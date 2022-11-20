Характеристики товара
Описание
Нагрузка: до 150 кг
Материал: поликарбонат
Основные характеристики
- Цветпрозрачный
Нагрузка: до 150 кг
Материал: поликарбонат
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Опора для стола V-образная, темная
Опора для стола П-образная, Темная
Тарелка мелкая Тренд D19
Тарелка для пасты Тренд D29
Полотенце банное Emily-1
Полотенце банное Emily-2
Ковролин President
Этажерка Верона №4 ДК
Парикмахерское кресло Релакс