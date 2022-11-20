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Стул барный Малави LITE серый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изысканный и лаконичный барный стул «Малави LITE» – это идеальный вариант для домашней кухни, бара, ночного клуба, салона красоты или парикмахерской. Прочнейший каркас этого изделия в стиле баухаус изготовлен из хромированного металла, что одновременно и практично, и эстетично. Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Высота изделия регулируется в пределах 21 см. Устойчивая база из стали обеспечивает безопасное использование. Поворотно-подъемный механизм газ-лифт выдерживает нагрузку до 100 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 53*46*47
Вес брутто: 7,5
Объем: 0,115 м3

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Основные характеристики

  • Высота860/1080 мм
  • Высота до сиденья610/820 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина435 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки7.50 кг

Популярные варианты обивки

Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете 0909
Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете LilacLilac
Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете CreamCream
Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете 666666
Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете 0404
Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете ecruecru
Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете 1414
Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете 88
Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете 4141
Стул барный Малави LITE серый - обивка в цвете 2626
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