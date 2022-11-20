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Стул барный Порше черный

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Стул барный Порше белый

Характеристики товара

Описание

Барный стул «Порше» черного цвета - модель с лаконичным элегантным дизайном. Подойдет для обстановки ресторана, бара или просторной кухни-столовой. Особенность «Porsche» - большая высота сиденья, регулируемая от 61 до 83 сантиметров, необходимая для расположенных на солидном расстоянии от пола барных стоек.
Мягкое сиденье стула выполнено из PU-кожи с минималистичной прострочкой крупными прямоугольниками вдоль самого сиденья и спинки, цельный каркас с широким устойчивым основанием – из блестящего хромированного металла. Благодаря выраженному плавному скату от основания к спинке на стуле можно удобно устроиться даже без подлокотников.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65х26х50
Объем: 0,0845
Вес: 8,7 кг.

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Основные характеристики

  • Высота900/1120 мм
  • Высота до сиденья580/830 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки8.70 кг

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