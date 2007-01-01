Характеристики товара
Описание
Стул Ван выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки выполнены из металла, сиденье и спинка - пластик. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - пластик; Материал обивки - пластик; Ширина - 55; Глубина - 56; Высота - 80; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 46;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина580 мм
- Высота790 мм
- Высота спинки430 мм
- Вес4.75 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет