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Стул Willow 013 - фото 1

Стул Willow 013

Артикул: CH-067-680
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьябук

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