Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина540 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес10 кг
- Объем0.21 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Страна изготовленияРоссия
Стул Бриф велюр пыльно-розовый
Стул Бриф велюр синий
Стул Лори велюр бежевый
Стул Лори велюр серый
Стул Эдвин велюр зелёный
Стул Эдвин велюр пыльно-голубой
Стул Эдвин велюр синий
Кресло лаунж Royal велюр бежевый
Кресло лаунж Royal велюр светло-серый
Кресло лаунж Royal велюр тёмно-серый
Люстра Krona 8
Стол КВАНТ 3
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