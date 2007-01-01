Характеристики товара
Описание
Стул с барной стойкой гармонично сочетается с классическими кухонными креслами аналогичного стиля. Благодаря надежной конструкции он способен выдержать вес до 190 кг, а крепление спинки выполнено без использования винтов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина560 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет