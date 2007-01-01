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Настоящее фото товара Стул барный Толли,черный/велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Толли,черный/велюр белый
15 оценок
14 190
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Стул барный Толли,черный/велюр белый - фото 1Стул барный Толли,черный/велюр белый - фото 2
Новинка

Стул барный Толли,черный/велюр белый

Артикул: CH-088-820
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный полубарный стул Толли прекрасно дополнит интерьер вашего дома или офиса. Изготовлен из качественных материалов, он отличается высокой прочностью и долговечностью. Велюровая обивка приятная на ощупь и устойчива к загрязнениям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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