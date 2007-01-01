Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Офисное кресло для персонала Lobby, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Офисное кресло для персонала Lobby, серый
7 оценок
10 590
Товар в корзине. Перейти
Офисное кресло для персонала Lobby, серый - фото 1Офисное кресло для персонала Lobby, серый - фото 2Офисное кресло для персонала Lobby, серый - фото 3Офисное кресло для персонала Lobby, серый - фото 4Офисное кресло для персонала Lobby, серый - фото 5Офисное кресло для персонала Lobby, серый - фото 6

Офисное кресло для персонала Lobby, серый

Артикул: CH-079-943
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800/950 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800/950 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья500/650 мм
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Вес упаковки9.80 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

