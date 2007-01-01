Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота800/950 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья500/650 мм
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Вес упаковки9.80 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет