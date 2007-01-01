Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Толли,черный/ткань светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Толли,черный/ткань светло-коричневый
13 оценок
14 190
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Толли,черный/ткань светло-коричневый - фото 1Стул барный Толли,черный/ткань светло-коричневый - фото 2
Новинка

Стул барный Толли,черный/ткань светло-коричневый

Артикул: CH-088-672
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Терра Бар кросс скуар барный, синий
Фотография товара Стул Терра Бар кросс скуар барный, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Золли,черный/велюр бежевый
Фотография товара Стул Золли,черный/велюр бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Барный полустул, сочетающийся с аналогичными по дизайну кухонными креслами. Прочная основа способна выдержать вес до 190 кг. Спинка закреплена без использования болтов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, светло-коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло College CLG-625 LBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-625 LBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
38 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-625 LBN-A Black

57
Распродажа
Фотография товара Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39052
31 490 ₽Оптовая цена

Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная

26
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул на колесах Perfecto Roll, фиолетовая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, фиолетовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул на колесах Perfecto Roll, фиолетовая экокожа

70
В наличии 76 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Aldo blue / wood от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aldo blue / wood, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Aldo blue / wood

32
Фотография товара Стул Елена, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Елена, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Елена, бежевый

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 833, каркас бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 833, каркас бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 833, каркас бук морилка старинный орех

7
Настоящее фото товара Стул Сиерра Вертекс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Сиерра Вертекс, бежевый

5
Настоящее фото товара Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл, белый

9
Фотография товара Стул Джиннет Нью, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джиннет Нью, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Стул Джиннет Нью, велюр, бежевый

11
В наличии 24 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Стул Логан СН, велюр, зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Логан СН, велюр, зелёный

11
В наличии 52 шт.В пути 36 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Шеврон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Кресло Шеврон, серый

15
В пути 638 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 430
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Бирюзовый

15
В наличии 97 шт.
Фотография товара Кресло Лотик велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, светло-серый

8
Фотография товара Кресло Аполл, черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аполл, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Кресло Аполл, черный матовый

10
Фотография товара Кресло конференц Pino black CF черный пластик, черная ткань, черная сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Pino black CF черный пластик, черная ткань, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Кресло конференц Pino black CF черный пластик, черная ткань, черная сетка

13
В наличии 128 шт.
Фотография товара Кресло Милан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Милан, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Кресло Милан

44
Распродажа
Фотография товара Кресло Swan Chair латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan Chair латте, произведённого компанией ChiedoCover
от28 29047
52 990 ₽Оптовая цена

Кресло Swan Chair латте

42
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло Твинго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Твинго, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Кресло Твинго

46
Фотография товара Кресло Мисгивин, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мисгивин, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Мисгивин, чёрный

9
Фотография товара Кресло Ролс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ролс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 790

Кресло Ролс, серый

7
В наличии 14 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, черный

93
Фотография товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690

Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание

88
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул церковный Крок, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул церковный Крок, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 55034
5 350 ₽

Стул церковный Крок, каркас бронза

85
Фотография товара Стул Альфа 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Альфа 2, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Альфа 2

7
Настоящее фото товара Стул мягкий, брусничный, велюр, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стул мягкий, брусничный, велюр, каркас металл, шампань

5
Фотография товара Стул Lada, розовый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lada, розовый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Lada, розовый, велюр

8
В наличии 76 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Техник, вращающийся, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Техник, вращающийся, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 39033
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Техник, вращающийся, серый

26
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, велюр темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, велюр темно-бежевый

8
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас черный, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас черный, велюр фиолетовый

5
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге

13

Товар в корзине

Стул барный Толли,черный/ткань светло-коричневый
Стул барный Толли,черный/ткань светло-коричневый
14 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Шеврон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Кресло Шеврон, серый

15
В пути 638 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 430
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Бирюзовый

15
В наличии 97 шт.
Фотография товара Кресло Лотик велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, светло-серый

8
Фотография товара Кресло Аполл, черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аполл, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Кресло Аполл, черный матовый

10

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности