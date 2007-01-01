Характеристики товара
Описание
Барный полустул, сочетающийся с аналогичными по дизайну кухонными креслами. Прочная основа способна выдержать вес до 190 кг. Спинка закреплена без использования болтов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина560 мм
- Высота1050 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, светло-коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет