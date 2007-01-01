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Настоящее фото товара Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый
12 оценок
7 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый - фото 1Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый - фото 2Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый - фото 3Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый - фото 4Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый - фото 5

Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый

Артикул: CH-088-005
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Благодаря актуальному и функциональному дизайну кухонные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе. Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта.

Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку.

Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья495 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота посадочного места 475 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки12.1 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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