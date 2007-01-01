Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул BLOK SN пластиковый серый NC, произведённого компанией ChiedoCover
Стул BLOK SN пластиковый серый NC
3 990
Стул BLOK SN пластиковый серый NC - фото 1Стул BLOK SN пластиковый серый NC - фото 2Стул BLOK SN пластиковый серый NC - фото 3Стул BLOK SN пластиковый серый NC - фото 4Стул BLOK SN пластиковый серый NC - фото 5Стул BLOK SN пластиковый серый NC - фото 6

Стул BLOK SN пластиковый серый NC

Артикул: CH-080-439
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Характеристики товара

Описание

Стул BLOK создан с акцентом на долговечность и комфорт. Сиденье выполнено из высококачественной экокожи, устойчивой к повреждениям и простое в уходе. Каркас сиденья плавно переходит в аккуратную и элегантную спинку из прочного пластика, обеспечивая эргономичную поддержку. Современный серый цвет стула делает его универсальным решением для любого интерьера. Изящные формы и минималистичный стиль прекрасно дополняют рабочую или домашнюю обстановку, добавляя ей утончённости. Стул оснащён надёжной металлической крестовиной и манёвренными колесиками, что обеспечивает лёгкость перемещения. Эргономичный дизайн сиденья поддерживает комфорт даже при длительном использовании, делая его идеальным выбором для работы за письменным столом. Серый офисный стул BLOK станет стильным и функциональным дополнением для офиса, домашнего кабинета или студии. Надёжные материалы и продуманный дизайн делают его отличным выбором для современного интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья430/530 мм
  • Вес4.85 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.20 кг
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

