Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Hans – удобный и практичный. Имеет мягкое сиденье и эргономичную изогнутую спинку для обеспечения правильной поддержки позвоночника, что позволит располагаться на нем без усталости длительное время. Модель прекрасно подойдет для дополнения дизайнерских решений с высокими столами – создаст эффект визуального увеличения пространства.
Полубарный стул Hans выглядит стильно и современно в любом интерьере.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный коричневым лаком)
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина480 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Цветкоричневый, белый
- Обивкашенилл
- Каркасбук
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет