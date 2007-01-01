Характеристики товара
Описание
Классический обеденный стул без подлокотников на металлическом каркасе. Плавная форма сиденья и спинки, красивая вертикальная строчка на внутренней стороне обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина520 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья425 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Высота посадочного места 495 мм
- Вес4.9 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка100
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки710 мм
- Вес упаковки22.10 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Габариты упаковки для логистики710
- Изделия стопируютсяНет