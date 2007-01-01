Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Элис Конус, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Элис Конус, бежевый
6 оценок
6 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Элис Конус, бежевый - фото 1

Стул Элис Конус, бежевый

Артикул: CH-072-059
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Элис Бар скуар барный, бежевый
Фотография товара Стул Элис Бар скуар барный, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Дюн, бежевый, белый
Фотография товара Стул пластиковый Дюн, бежевый, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9907
7 490 ₽

Стул Тони, серый

97
Распродажа
Фотография товара Стул Осло велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3903
8 590 ₽Оптовая цена

Стул Осло велюр черный

26
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул Scoop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scoop, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул Scoop

63
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Solomon крутящийся белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solomon крутящийся белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Solomon крутящийся белый, черный

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Шейл, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шейл, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Шейл, коричневый

13
В наличии 2 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, терракотовый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, терракотовый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
17 790
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, терракотовый, золото

9
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Мобиус Бар кросс скуар, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Мобиус Бар кросс скуар, серый

7
Настоящее фото товара Стул Фаетон Вертекс, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Фаетон Вертекс

13
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый

14
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Нобль, массив березы, вивальди 05 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нобль, массив березы, вивальди 05, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул Нобль, массив березы, вивальди 05

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Shrite, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shrite, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от51 390
Оптовая цена

Кресло Shrite, букле

6
Фотография товара Кресло Коат, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, коричневый

6
Новинка
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех

13
В пути 20 шт.
Фотография товара Кресло Крс 360 серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Крс 360 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от77 590
Оптовая цена

Кресло Крс 360 серый

7
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло District Lounge, букле, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло District Lounge, букле, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
18 0903
18 590 ₽Оптовая цена

Кресло District Lounge, букле, капучино

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Серый

6
В наличии 82 шт.
Фотография товара Кресло Локи 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи 2, произведённого компанией ChiedoCover
39 390

Кресло Локи 2

5
Фотография товара Кресло лофт Нью 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Нью 5, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Кресло лофт Нью 5

43
Фотография товара Кресло Rofl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rofl, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Кресло Rofl

12
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Эйла, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Эйла, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 69017
13 990 ₽

Кресло лаунж Эйла, серый

11
В наличии 18 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага велюр ОСКАР 046 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага велюр ОСКАР 046, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага велюр ОСКАР 046

78
Распродажа
Фотография товара Стул Кензи пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кензи пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 79038
14 090 ₽Оптовая цена

Стул Кензи пыльно-розовый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр латте, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр латте

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, велюр Bella 37, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр Bella 37, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49019
11 590 ₽

Стул Роза, велюр Bella 37, ножки бук морилка светлый орех

5
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа

15
Фотография товара Стул мягкий поворотный, металл, черный, серо-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, металл, черный, серо-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стул мягкий поворотный, металл, черный, серо-серый

7
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 03, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 03, орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Комфорт, ФОРТУНА 03, орех

6
Фотография товара Стул Пиннате, пятилучие, коричневый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пятилучие, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пятилучие, коричневый, черный

13
Фотография товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 390

Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый

8
В наличии 10 шт.
Новинка
Фотография товара Стул поворотный Бона Стиль, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Бона Стиль, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул поворотный Бона Стиль, синий

12

Товар в корзине

Стул Элис Конус, бежевый
Стул Элис Конус, бежевый
6 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Shrite, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shrite, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от51 390
Оптовая цена

Кресло Shrite, букле

6
Фотография товара Кресло Коат, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, коричневый

6
Новинка
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех

13
В пути 20 шт.
Фотография товара Кресло Крс 360 серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Крс 360 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от77 590
Оптовая цена

Кресло Крс 360 серый

7
В наличии 15 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности