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Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар конус полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фаетон Бар конус полубарный
9 оценок
10 190
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Стул Фаетон Бар конус полубарный - фото 1

Стул Фаетон Бар конус полубарный

Артикул: CH-072-145
9 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья650 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья650 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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