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Стул Такер, голубой деревянный - фото 1Стул Такер, голубой деревянный - фото 2Видеообзор стула Такер производства ChiedoCover - видео 3Стул Такер, голубой деревянный - фото 4Стул Такер, голубой деревянный - фото 5Стул Такер, голубой деревянный - фото 6Стул Такер, голубой деревянный - фото 7

Стул Такер, голубой деревянный

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Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево
  • Цветголубой

Варианты каркаса

Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Такер, голубой деревянный - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

Стул Такер, голубой деревянный — выполненные заказы

Фотография товара Cтулья Такер, старинный орех от компании ChiedoCover.Cтулья Такер, старинный орехФотография товара Стул Такер, оттенок голубой, RAL 6027 от компании ChiedoCover.Стул Такер, оттенок голубой, RAL 6027Фотография товара Стол раздвижной, чёрный и стулья Такер от компании ChiedoCover.Стол раздвижной, чёрный и стулья ТакерФотография товара Стул Такер, синий от компании ChiedoCover.Стул Такер, синийФотография товара Стулья Такер, цветные от компании ChiedoCover.Стулья Такер, цветныеФотография товара Стул деревянный Такер, RAL 1000 от компании ChiedoCover.Стул деревянный Такер, RAL 1000Фотография товара Стул Такер, патина, со встроенной подушкой от компании ChiedoCover.Стул Такер, патина, со встроенной подушкойФотография товара Стул деревянный Такер, RAL 4005 от компании ChiedoCover.Стул деревянный Такер, RAL 4005Фотография товара Стул Такер, сиреневый от компании ChiedoCover.Стул Такер, сиреневый Фотография товара Стул Такер деревянный, черный, синий, голубой, белый от компании ChiedoCover.Стул Такер деревянный, черный, синий, голубой, белый
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