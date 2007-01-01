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Стул Flatt вращающийся, светло-зеленый

Артикул: CH-071-279
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материалы и цвета. Сиденье выполнено из качественной рогожки Lumos светло-зеленого цвета, обеспечивающей приятные тактильные ощущения и современный вид. Черные металлические ножки добавляют модели прочности и устойчивости.

Дизайн и комфорт. Лаконичные линии спинки и сиденья сочетают в себе стиль и эргономику. Вращающаяся конструкция делает стул удобным для работы за компьютером, а отсутствие подлокотников позволяет с легкостью использовать его даже в компактных пространствах.

Прочность и надежность. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует долговечность и безопасность использования. Модель идеально подходит как для дома, так и для коммерческих пространств.

Место использования. Стул Flatt станет гармоничным дополнением на кухне, балконе, в кафе или офисе. Его универсальный дизайн легко впишется в современный интерьер, создавая уют и комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Вес5.9 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсветло-зеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.80 кг
  • Габариты упаковки для логистики69*58*49

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