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Настоящее фото товара Стул Джулиус, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Джулиус, зеленый
26 оценок
8 19026
10 990 ₽
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Стул Джулиус, зеленый

Артикул: CH-079-905
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Джулиус, серый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Джулиус, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Сдержанная элегантность в современном исполнении

Стул Джулиус — это универсальное решение для интерьеров в стиле минимализм, лофт или сканди. Обивка из шенилла отличается приятной текстурой и износостойкостью, что делает стул не только красивым, но и практичным в повседневной эксплуатации.

Комфорт для каждого дня

Благодаря габаритам 75х61х58 см и грамотно рассчитанному углу наклона спинки, сидеть на Джулиус удобно даже в течение долгого времени. Подлокотники создают дополнительную поддержку, а высокая спинка фиксирует спину в анатомически правильном положении.

Металлическая надёжность

Каркас и ножки из чёрного металла придают конструкции визуальную лёгкость и устойчивость. Максимальная нагрузка до 120 кг делает стул прочным и долговечным решением для дома или коммерческого использования.

Идеален для любой обстановки

Сдержанный серый оттенок делает стул универсальным: он будет гармонично смотреться как на уютной кухне, так и в современном кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки15.6 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Габариты упаковки для логистики830
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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