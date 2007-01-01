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Настоящее фото товара Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас
89 оценок
7 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас - фото 1Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас - фото 2Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас - фото 3Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас - фото 4Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас - фото 5

Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас

Артикул: CH-026-646
89 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул ГЕММА бежевый

Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу.

Ножки стула - металл черного цвета.

Номинальная нагрузка на стул 120 кг

Упакован - 2 шт./1 кор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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