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Стул Leo, первичный пластик бежевый

Артикул: CH-063-454
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный пластиковый стул Leo украсит интерьер и станет центром композиции благодаря неординарному внешнему виду и насыщенным оттенкам, в которых выполнена коллекция.

Выразительные линии создают оригинальную форму стула. Они плавно перетекают друг в друга, формируя единое, законченное изделие. Эргономичная конструкция стула и удобные подлокотники подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый
  • Цвет ножекв цвет стула
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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