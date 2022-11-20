Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина490 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасастекловолокно
- Цветчерный
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Декор на стул 03
Декор на стул 04
Кресло Дакота
Кресло Камила
Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС
Одеяло детское овечья шерсть классическое
Стол консольный Венеция 4/1 ДК
Тумба Лофт Ольга 5
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная