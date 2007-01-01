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Обеденный стул Julla, светло-серый

Артикул: CH-077-129
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест – 6 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг

Поставляется в разобранном виде

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота840 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Обеденный стул Julla, светло-серый
Обеденный стул Julla, светло-серый
3 990
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