Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Jin, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Jin, черный, белый
11 оценок
5 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Jin, черный, белый - фото 1Стул Jin, черный, белый - фото 2Стул Jin, черный, белый - фото 3Стул Jin, черный, белый - фото 4

Стул Jin, черный, белый

Артикул: CH-083-083
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина465 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес4.00 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Большую часть времени дети школьного возраста проводят в положении сидя: в школе, дополнительные курсы, дома за уроками, за компьютером. Основная задача - это организовать рабочее место и подобрать удобный стул. Именно он должен правильно поддерживать положение спины, регулироваться по высоте, быть надежным и устойчивым, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.



1. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ
Функция регулировки по высоте обеспечивает комфортное положение и поможет в выработке правильной осанки. Изменение высоты стула в соответствии с ростовой группой осуществляется путем регулировки нижней части опор каркаса с помощью винтов. Каркас подходит для 4-й (средний рост 150 см), 5-й (средний рост 165 см) и 6-й (средний рост 180 см) ростовой группы.



2. РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
Стул легко подстраивается под неровный пол и всегда имеет устойчивое положение.



3. ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Спинка стула с поворотным механизмом подстраивается под каждое движение тела. Спинка поддерживает позвоночник, снижает утомляемость и обеспечивает удобную посадку.



4. НАДЕЖНОСТЬ
Каркас стула выполнен из металла. Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.
Сидение и спинка выполнены из полипропилена с армирующими добавками, что обеспечивает долговечность и износостойкость.



5. БЕЗОПАСНОСТЬ
Все стулья проходят производственные испытания по проверке качества на прочность, безопасность и выдерживают продолжительные нагрузки.
Максимальная статическая нагрузка на стул – 200кг.



6. ШТАБЕЛИРУЕТСЯ до 5 шт, что позволяет экономить пространство и удобно хранить во время уборки.



7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула. К каркасу приложен комплект крепежа и схема сборки.



8. ВНЕШНИЙ ВИД
Перфорация спинки и сидения, металлический каркас придают легкость всей конструкции стула. А современный стиль позволит создать позитивную учебную атмосферу.



9. СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА!
Вы можете выбрать любой цвет сидения, спинки или каркаса в нашем конструкторе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина465 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес4.00 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки1.64 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул белый DayDream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул белый DayDream, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена

Стул белый DayDream

44
Настоящее фото товара Стул Форли зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Форли зеленый

40
Настоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Gliss красный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Стул прозрачный на полозьях Gliss красный

32
Фотография товара Табурет складной Scp-106 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет складной Scp-106, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Табурет складной Scp-106

32
В наличии 109 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Net, ментоловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net, ментоловый

41
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Ginevra, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Ginevra, желтый

30
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock

103
Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro mini, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro mini, красный

11
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quill, серый new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, серый new, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, серый new

8
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, белый

8
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, красный

47
Распродажа
Фотография товара Стол складной Раунд 150 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
14 19017
16 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Раунд 150

142
В наличии 188 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая

38
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.
Хит
Фотография товара Чехол 01 цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
670
Оптовая цена

Чехол 01 цветной

32
Фотография товара Столик пластиковый для лежака Rodi белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi белый

37
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая

50
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
Фотография товара Чехол на стул 05 , габардин зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 05 , габардин зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол на стул 05 , габардин зеленый

9
Настоящее фото товара Стол пластиковый Meadow, квадратный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стол пластиковый Meadow, квадратный, белый

6
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Настоящее фото товара Стул Форли салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Форли салатовый

38
Распродажа
Фотография товара Стул барный Miura, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Miura, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89030
5 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Miura, белый

38
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Валентино, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Валентино, бежевый

55
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 19032
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW темно-бирюзовый

26
Фотография товара Кресло пластиковое Форта, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Форта, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Форта, красный

41
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Bandi adamantine, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bandi adamantine, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Bandi adamantine, антрацит

15
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Tuscany, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Tuscany, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул пластиковый Tuscany, агава

6
Фотография товара Стул пластиковый барный Pachentro, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro, антрацит

7
Распродажа
Фотография товара Стул Luna серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Luna серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 89068
5 810 ₽

Стул Luna серый

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Riccon, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Riccon, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Riccon, черный

7

Товар в корзине

Стул Jin, черный, белый
Стул Jin, черный, белый
5 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, красный

47
Распродажа
Фотография товара Стол складной Раунд 150 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
14 19017
16 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Раунд 150

142
В наличии 188 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая

38
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.

Акции для вас

Новость от 26.05.2023 Стильное решение: Прозрачные стулья
Стильное решение: Прозрачные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.11.2022 Успей купить
Успей купить

Складной стул Мармарис

Новость от 04.09.2023 Внеси предоплату в мае, зафиксируй цену
Внеси предоплату в мае, зафиксируй цену

Перейдите, чтобы узнать подробности