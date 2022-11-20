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Кресло Андреа, черный

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Стул Маттео, лайм

Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки деревянные

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина630 мм
  • Вес5.5 кг
  • Объем0.04 мл
  • Количество мест1
  • Цветчерный

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