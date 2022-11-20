Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота765 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Ширина545 мм
- Длина570 мм
- Вес9.2 кг
- Размер упаковки2шт/1кор см
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