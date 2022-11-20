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Стул Америго

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Стул Амато
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Стул Амато

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота765 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина545 мм
  • Длина570 мм
  • Вес9.2 кг
  • Размер упаковки2шт/1кор см

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