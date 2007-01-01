Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - экокожа; Материал обивки - экокожа; Цвет ножек - белый; Ширина - 46; Глубина - 52; Высота - 75; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 37; Высота сиденья - 47;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина520 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.4 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Изделия стопируютсяНет