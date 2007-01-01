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Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, белый
75 оценок
6 090
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, белый - фото 1Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, белый - фото 2Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, белый - фото 3Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, белый - фото 4Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, белый - фото 5Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, белый - фото 6

Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, белый

Артикул: CH-050-819
75 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - экокожа; Материал обивки - экокожа; Цвет ножек - белый; Ширина - 46; Глубина - 52; Высота - 75; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 37; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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