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Стул Gavi, велюр Velutto 29, каркас бук морилка светлый орех - фото 1Стул Gavi, велюр Velutto 29, каркас бук морилка светлый орех - фото 2Стул Gavi, велюр Velutto 29, каркас бук морилка светлый орех - фото 3Стул Gavi, велюр Velutto 29, каркас бук морилка светлый орех - фото 4Стул Gavi, велюр Velutto 29, каркас бук морилка светлый орех - фото 5Стул Gavi, велюр Velutto 29, каркас бук морилка светлый орех - фото 6Стул Gavi, велюр Velutto 29, каркас бук морилка светлый орех - фото 7Стул Gavi, велюр Velutto 29, каркас бук морилка светлый орех - фото 8

Стул Gavi, велюр Velutto 29, каркас бук морилка светлый орех

Артикул: CH-052-157
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкавелюр Velutto 29
  • Материал каркасабук
  • Цветкоричневый, бордовый
  • Страна изготовленияРоссия

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Фото с производства

Фотография товара Стул Gavi бордовый, велюр от компании ChiedoCover.
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