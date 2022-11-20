Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина550 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Обивкавелюр Velutto 29
- Материал каркасабук
- Цветкоричневый, бордовый
- Страна изготовленияРоссия
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