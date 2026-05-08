Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
422 оценки
1 74018
2 105 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - фото 1Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - фото 2Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - фото 3Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - фото 4Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - фото 5Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - фото 6Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная производства ChiedoCover
Пожизненная гарантия

Мы уверены в качестве нашей продукции и предлагаем вам пожизненную гарантию на стулья ХИТ

Подробнее
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная

Артикул: CH-008-341
422 оценки
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый
Фотография товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Фотография товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - обивка в цвете 22
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - обивка в цвете Тэдди 018 (т.сер.)Тэдди 018 (т.сер.)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Фотография товара Коннектор для стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от175

Коннектор для стула Хит 20мм

11
В наличии 3 шт.В пути 2000 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный
Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН

6
Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН

7
Хит
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 109 шт.В пути 150 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
  • белый
  • черный
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 19 шт.В пути 330 шт.

Другие товары из раздела стулья хит

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

145
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64025
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая

109
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69013
3 090 ₽

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам

142
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25 мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 68010
2 975 ₽

Стул Хит 25 мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная

44
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, корона красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, корона красная

50
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 58017
3 075 ₽

Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий

6
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, жаккард корона синяя, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, жаккард корона синяя, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89011
4 340 ₽

Стул Хит 25 мм с широким сидением, жаккард корона синяя, каркас черный муар

10
  • красный
  • серый
  • синий
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард Призма капучино, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард Призма капучино, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, жаккард Призма капучино, каркас золото

15
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард Сабо черный, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард Сабо черный, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, жаккард Сабо черный, каркас золото

11
В наличии 13 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20, велюр велютто 36, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр велютто 36, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64030
2 325 ₽

Стул Хит 20, велюр велютто 36, каркас золото

10

Товар в корзине

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
от 1 740
2 105 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Коннектор для стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от175

Коннектор для стула Хит 20мм

11
В наличии 3 шт.В пути 2000 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный
Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН

6
Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН

7

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности