Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная

9 оценок

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Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная

5
2 400 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вес: 5,8 кг

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 20 мм

Обивка: микрофибра

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный

Варианты каркаса

Шагрень чернаяШагрень черная
Муар черныйМуар черный
Муар серыйМуар серый
Муар белыйМуар белый
Хром Люкс (гальваника)Хром Люкс (гальваника)
Зеркальная эмальЗеркальная эмаль
Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
ЧерныйЧерный
БелыйБелый
Темный орехТемный орех
Красное деревоКрасное дерево
КоричневыйКоричневый
Коричневый светлыйКоричневый светлый
ТитанТитан
БронзаБронза
ШампаньШампань
СереброСеребро
ЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

КраснаяКрасная
ЗеленыйЗеленый
БежевыйБежевый
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
TurquoiseTurquoise
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
018018
ecruecru
terraterra
22
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Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная — выполненные заказы

Стулья Хит 20мм и 25ммСтулья Хит 20мм и 25ммХит 20мм, бежевая экокожа, каркас-бронзаХит 20мм, бежевая экокожа, каркас-бронза
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