Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, Рогожка Амур 02, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, Рогожка Амур 02, каркас шампань
8 оценок
1 79022
2 275 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20, Рогожка Амур 02, каркас шампань - фото 1Стул Хит 20, Рогожка Амур 02, каркас шампань - фото 2Стул Хит 20, Рогожка Амур 02, каркас шампань - фото 3Стул Хит 20, Рогожка Амур 02, каркас шампань - фото 4
Хит

Стул Хит 20, Рогожка Амур 02, каркас шампань

Артикул: CH-084-497
8 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка
  • Цвет каркасашампань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09011
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, серый, черный

13
Настоящее фото товара Стол мобильный складной орех, белый, 22 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Стол мобильный складной орех, белый, 22 мм, 100*70

10
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, коричневый

35
Фотография товара Чехол для стола 14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 14, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Чехол для стола 14

33
Хит
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69016
7 900 ₽

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

468
Фотография товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый

7
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
Распродажа
Фотография товара Консоль Кросс 115*30 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Кросс 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99080
97 990 ₽Оптовая цена

Консоль Кросс 115*30 серебро

26
В наличии 3 шт.В пути 30 шт.
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, венге, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, венге, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 1, 1500*800, белый, венге, кромка ПВХ

6
Настоящее фото товара Стол мобильный складной лиственница, антрацит, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стол мобильный складной лиственница, антрацит, 25 мм, 160*70

11
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74034
2 630 ₽

Стул Хит 25мм

457
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74026
2 335 ₽

Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона

38
В наличии 1 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм, золото, жаккард, каретная стяжка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, золото, жаккард, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 630

Стул Хит 25мм, золото, жаккард, каретная стяжка

114
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99020
2 485 ₽

Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый

32
Акция
Фотография товара Хит 25мм, с подлокотниками, черный муар, экокожа лайм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25мм, с подлокотниками, черный муар, экокожа лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 930

Хит 25мм, с подлокотниками, черный муар, экокожа лайм

46
АкцияОнлайн показ
Фотография товара Стул Хит 20 Лайт, велюр Velutto 38, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, велюр Velutto 38, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54029
2 165 ₽

Стул Хит 20 Лайт, велюр Velutto 38, каркас золото

9
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Monreal 16, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Monreal 16, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89010
4 290 ₽

Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Monreal 16, каркас бронза

10
New
Фотография товара Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Бердс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Бердс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Бердс

12
New
Фотография товара Стул Хит 20, рогожка Еспо 35, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка Еспо 35, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20, рогожка Еспо 35, каркас черный муар

6
В наличии 15 шт.
Хит
Фотография товара Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64038
2 630 ₽

Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза

13
В наличии 66 шт.

Товар в корзине

Стул Хит 20, Рогожка Амур 02, каркас шампань
Стул Хит 20, Рогожка Амур 02, каркас шампань
от 1 640
2 275 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09011
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, серый, черный

13
Настоящее фото товара Стол мобильный складной орех, белый, 22 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Стол мобильный складной орех, белый, 22 мм, 100*70

10
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, коричневый

35
Фотография товара Чехол для стола 14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 14, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Чехол для стола 14

33

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности