Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото
Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото - фото 1Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото - фото 2Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото - фото 3Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото - фото 4Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото - фото 5Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото - фото 6Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото - фото 7Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото - фото 8
Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото

Артикул: CH-084-487
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

