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Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
74 оценки
2 64016
3 140 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками - фото 1Стул Сахара 25мм с наружними заглушками - фото 2Стул Сахара 25мм с наружними заглушками - фото 3Стул Сахара 25мм с наружними заглушками - фото 4Стул Сахара 25мм с наружними заглушками - фото 5Стул Сахара 25мм с наружними заглушками - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Сахара 25мм с наружними заглушками производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Сахара 25мм с наружними заглушками производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Сахара 25мм с наружними заглушками производства ChiedoCover
Распродажа

Стул Сахара 25мм с наружними заглушками

Артикул: CH-001-012
74 оценки
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 25 мм

Обивка: вельвет

Производство - Россия

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Вес7 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасакоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

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