Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард Flora damask comp grey, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, жаккард Flora damask comp grey, каркас черный муар
10 оценок
1 79022
2 275 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20, жаккард Flora damask comp grey, каркас черный муар - фото 1Стул Хит 20, жаккард Flora damask comp grey, каркас черный муар - фото 2Стул Хит 20, жаккард Flora damask comp grey, каркас черный муар - фото 3Стул Хит 20, жаккард Flora damask comp grey, каркас черный муар - фото 4Стул Хит 20, жаккард Flora damask comp grey, каркас черный муар - фото 5Стул Хит 20, жаккард Flora damask comp grey, каркас черный муар - фото 6Стул Хит 20, жаккард Flora damask comp grey, каркас черный муар - фото 7Стул Хит 20, жаккард Flora damask comp grey, каркас черный муар - фото 8
Хит

Стул Хит 20, жаккард Flora damask comp grey, каркас черный муар

Артикул: CH-084-373
10 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 100*70

8
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Кейт складной 150, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт складной 150, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стол Кейт складной 150, серый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Чехол 42, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 42, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол 42, бежевый

34
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49031
3 590 ₽

Чехол для стола 20

30
Фотография товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, венге/ белый

40
Хит
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69016
7 900 ₽

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

468
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый

41
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стол мобильный складной графит, антрацит, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Стол мобильный складной графит, антрацит, 25 мм, 100*70

6
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300x800, венге, белый, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300x800, венге, белый, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1300x800, венге, белый, кромка ПВХ, без отбойников

6

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

145
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя

80
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый

98
Акция
Фотография товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от4 84010
5 330 ₽

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

44
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

477
В наличии 158 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64022
2 080 ₽

Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро

483
Акция
Фотография товара Хит 25 с подлокотниками и широким сиденьем, экокожа pegas aqua, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25 с подлокотниками и широким сиденьем, экокожа pegas aqua, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79011
5 330 ₽

Хит 25 с подлокотниками и широким сиденьем, экокожа pegas aqua, каркас шампань

5
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм, с подлокотниками, жаккард арш темно-коричневый, каркас коричневый, поролон литой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, с подлокотниками, жаккард арш темно-коричневый, каркас коричневый, поролон литой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 84010
3 155 ₽

Стул Хит 20мм, с подлокотниками, жаккард арш темно-коричневый, каркас коричневый, поролон литой

12
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 750

Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань

9
New
Фотография товара Стул Хит 20, рогожка ESPO 35, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка ESPO 35, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20, рогожка ESPO 35, каркас черный муар

6
В наличии 15 шт.

Товар в корзине

Стул Хит 20, жаккард Flora damask comp grey, каркас черный муар
Стул Хит 20, жаккард Flora damask comp grey, каркас черный муар
от 1 640
2 275 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 100*70

8
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Кейт складной 150, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт складной 150, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стол Кейт складной 150, серый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Чехол 42, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 42, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол 42, бежевый

34
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности