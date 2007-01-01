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Хит

Стул Хит 20, велюр Remy 83, серебро

Артикул: CH-078-240
7 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа

Отзывы

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Индивидуальный заказ

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